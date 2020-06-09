Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 39 şüpheliden 34'ü tutuklandı Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 39 zanlıdan 34'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 39 zanlıdan 34'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik istihbarat kapsamında, 5 Haziran'da 34 zanlının yakalamasının ardından 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 39 zanlıdan 34'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kırıkhan, Antakya, Defne, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde, 5 Haziran'da 41 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanmıştı. 3,5 gram toz esrar, 1 kilo 6 gram kubar esrar, 17 kök Hint keneviri, 14 gram kenevir tohumu, 147,35 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu hap ile 3 tabanca, 4 şarjör, 2 bıçak, 3 av tüfeği, 3 el telsizi, 34 cep telefonu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA