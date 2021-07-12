Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'da Antakya ve Altınözü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da Antakya ve Altınözü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Antakya ve Altınözü ilçelerindeki iki adrese baskın düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 346 gram esrar, 1111 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uzun namlulu silah ele geçirildi.

Ekipler operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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