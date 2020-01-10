Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı
Haberler » Güncel » Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı - Haber

Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

Hatay'da 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla bırakıldı.

10.01.2020 07:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 07:52
Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

'da 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla bırakıldı.


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Nöbetçi sulh ceza hakimliğince 23 şüpheliden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrolle salıverildi.


İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Ocak'ta il genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturma başlatmış, 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler