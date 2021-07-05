Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Defne ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Defne ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Harbiye ve Gümüşgöze mahallelerindeki 2 adrese baskın düzenledi.
Adreslerdeki aramada 116 kök Hint keneviri ele geçirildi, S.D. ve K.G. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu