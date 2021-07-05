Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Defne ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Defne ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Harbiye ve Gümüşgöze mahallelerindeki 2 adrese baskın düzenledi.

Adreslerdeki aramada 116 kök Hint keneviri ele geçirildi, S.D. ve K.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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