Hatay'daki uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı
AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da kent genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı.
HATAY (AA) - Hatay'da kent genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta içerisinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 123 kişi hakkında adli işlem yaptı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanırken, şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap bulundu.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel