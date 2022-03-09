Hatay'daki Ukraynalılardan savaş mağdurları için yardım kampanyası

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, ülkelerinde savaş mağduru olanlara yardım toplanması için çadır kurdu. Makbuz karşılığı bağışlanan bebek maması, devam sütü, bebek bezi gibi ürünler, Ukrayna'ya gönderilecek.

İskenderun'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerine yardım malzemesi gönderilmesi çin kampanya başlattı. Kaymakamlık ve belediyeden aldıkları desteklerle çadır kuran Ukraynalılar, makbuz karşılığı bağışlanan bebek maması, devam sütü, bebek bezi gibi ürünleri kolileyip, ülkelerine gönderecek.Tetiana Karaçay, savaş nedeniyle en çok mağdur olan çocuklara daha fazla yardım ulaştırabilmek için kampanyayı düşündüklerini söyledi. 15 kadın olarak yola çıktıklarını belirten Karaçay, İskenderun halkının da çok duyarlı olduğunu söyledi. Kampanyayı 1 ay sürdürmeyi hedeflediklerini aktaran Karaçay, "Sağ olsunlar herkes yardım ediyor, herkes duyarlı davranıyor. Bir ihtiyaç listemiz var. Ağırlıklı olarak çocuklara yardım etmek istiyoruz. Çocuk maması, devam sütü, çocuk bezi, ilaç topluyoruz. Yeni veya az kullanılmış kıyafetler de kabul ediyoruz. Hedefimiz bir TIR yardım toplamak. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Hava müsait olmadığı zaman iletişim numaralarımız var broşürlerimizde; depolarımız var, orada da yardımları kabul edeceğiz, orada saklayacağız. Bu merhamet işi. Bu herkesin başına gelebilir. 2-3 hafta önce bizim memleketimizde böyle bir savaş çıkacağını düşünmezdik. İnşallah en kısa sürede biter" dedi.