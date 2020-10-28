Hatay'daki terör saldırısı girişimiyle ilgili 4 ilde 5 zanlı yakalandı
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Hatay'daki terör saldırısı girişimiyle ilgili 4 ilde 5 zanlı yakalandı

28.10.2020 20:43 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:25

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde 5 zanlı gözaltına alındı. Terör örgütü PKK, kanlı eylemlerine bir yenisini eklemek için planladığı bombalı saldırıyı güvenlik güçleri engellemişti. Olayda, 1 polis ve 2 vatandaş yaralanmıştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1 polis ve 2 vatandaş yaralanmıştı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede önceki gün meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

PKK'lı 2 teröristin Payas ilçesinde önce bir vatandaşın aracını gasbedip sonra İskenderun ilçe merkezine geldiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İskenderun ilçe merkezine gelen 2 bölücü terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerince durdurulması sonucunda çıkan çatışmada, bir terör örgütü üyesi üzerinde bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü, diğeri ise olay yerinden kaçarak saklandığı yerde çıkan çatışma sonucunda etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, bugün İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı."

Hatay'daki terör saldırısı girişimiyle ilgili 4 ilde 5 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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