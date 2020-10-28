Hatay'daki terör saldırısı girişimiyle ilgili 4 ilde 5 zanlı yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde 5 zanlı gözaltına alındı. Terör örgütü PKK, kanlı eylemlerine bir yenisini eklemek için planladığı bombalı saldırıyı güvenlik güçleri engellemişti. Olayda, 1 polis ve 2 vatandaş yaralanmıştı.