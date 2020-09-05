Hatay'daki sahil ve kumsallardan 5 ayda 462 ton atık toplandı - Hatay'daki sahil ve kumsallardan 5 ayda 462 ton atık toplandı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ahmet Dolğun: "COVİD-19 sebebiyle daha ciddi çalışıyoruz" Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Nisan ayından bu yana 7 ilçede bulunan sahil ve kumsallarda yapılan çalışmalarda 462...

- Hatay'daki sahil ve kumsallardan 5 ayda 462 ton atık toplandı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ahmet Dolğun:

"COVİD-19 sebebiyle daha ciddi çalışıyoruz"

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Nisan ayından bu yana 7 ilçede bulunan sahil ve kumsallarda yapılan çalışmalarda 462 ton atık toplandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin, Hatay'ın 7 ilçesinde bulunan sahil ve kumsallarda Nisan ayından bu yana yapılan temizlik çalışmalarında kumsallarda 450 ton, sahillerden de 12 ton atık toplandı. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ahmet Dolğun, 5-6 yıldır sahil ve kumsal temizliği görevlerini başarıyla yürüttüklerini ifade etti. Başkan Dolğun, "Büyükşehir belediyesi olarak 5-6 yıldan beri deniz ve kumsal temizlik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı denize kıyısı olan 7 ilçemizin kumsallarında ve deniz yüzeyinde yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında çalışmalarımızı iki deniz temizleme teknesi, 85 işçi, 2 kum eleme makinası ve çöp kamyonlarıyla birlikte yürütmekteyiz" dedi.

Vatandaşların ve balıkçıların daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Dolğun, "Öte yandan da kumsalları temizlerken malumunuz olduğu üzere dünyayı saran bu Covid-19 virüsü sebebiyle de biz daha ciddi bir şekilde çalışmalarımızı yapmaya başladık. Sayın Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Lütfü Savaş'ın bu konuda son derecede önemli talimatları oluyor. Yani halkımızın daha hijyenik daha sağlıklı bir ortamda tatil yapması, kumsalları kullanmaları bağlamında temizlik çalışmalarımızı daha hassas yapmamız konusunda her zaman talimatlar veriyorlar. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak kendi görev alanımızla ilgili, bazen de kendi görev alanımız olmayan yerlerle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekmeğini denizden kazanan balıkçılarımızdan, güzel vakit geçirmek için sahillerimizi, kumsallarımızı kullanmaya gelen vatandaşlarımızdan çevre konusunda, temizlik konusunda çok hassas davranmalarını istiyoruz. Çünkü kirletmek çok kolay ama temizlemek çok zor. En güzel temizlemek, kirletmemektir" diye konuştu.

"Her yıl bin ton atık topluyoruz"

Nisan ayından bu yana yapılan çalışmalarda kumsallarda 450 ton, sahillerde de 12 ton atık topladıklarını vurgulayan Başkan Dolğun, "Ortalama her yıl bin ton kumsallardan, 20 ton da deniz yüzeyinden atık topluyoruz. Bu sene yani 15 Nisan'dan bu yana denizlerden topladığımız atık miktarı yaklaşık 12 ton, kumsallardan da topladığımız atık miktarı yaklaşık 450 ton. Herkes kendi kumsal kullanım alanını temizlerse, denizlerimizi kullanan teknelerimiz de atıklarını denizlere dökmezse çok daha az toplayacağız. Çok atık toplamak başarı değil bizim için" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA