Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

13.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:22
Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar E.K. ve H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyası hakkında "gizlilik kararı" alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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