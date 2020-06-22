Hatay'daki orman yangınında 2 hektar alanda zarar oluştu Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık iki hektar alan zarar gördü.

Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık iki hektar alan zarar gördü.

Yoncadüzü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine ağaçları saran alevlere, bir helikopter, üç arazöz, bir dozer ve bir greyderle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık iki hektar alan zarar gördü.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA