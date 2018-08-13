Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Amanos Dağları kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Arsuz Derekuyu kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, ekipler tarafından havadan ve karadan özverili bir şekilde yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 7 hektar alanda etki gösteren yangının soğutma çalışmalarının ardından kontrol altına alındığını belirten Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 1 uçak, 2 helikopter, 18 arazöz, 7 su tankı, 2 dozer, 1 greyder ve 60 yangın söndürme personeli, 5 tim, 5 teknik adam ve 1 yer ekibiyle ile müdahale ettiklerini söyledi. Ketmen, kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini de sözlerine ekledi.

(İHA)