Hatay'daki Orman Yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesinde üç gün önce ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kale Mahallesi Amanos Dağları eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yaklaşık 500 orman işçisinin de söndürme çalışmalarında yer aldığı yangın bölgesinin etrafı, alevlerin sıçramaması için iş makineleriyle sarıldı.

Çember içinde kalan 100 hektarlık alanda, olumsuz rüzgar etkilerine ve arazinin zorluğuna rağmen kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.