Hatay'daki kazıda çıkarılan 3500 yıllık iskelet, tarihe ışık tutuyor
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Hatay'daki kazıda çıkarılan 3500 yıllık iskelet, tarihe ışık tutuyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük/Antik Alalah Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 5 metrelik bir çukurda bulunan 3500 yıllık iskeletin Orta Asya kökenli bir kadına ait olduğu belirlendi.

21.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:18

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük/Antik Alalah Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 5 metrelik bir çukurda bulunan 3500 yıllık iskeletin Orta Asya kökenli bir kadına ait olduğu belirlendi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Akar başkanlığında 2003 yılından bu yana devam eden Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük/Antik Alalah Kenti'ndeki kazılar bölgenin tarihine ışık tutuyor.

Kazı çalışmalarında elde ettikleri bulguları büyük bir titizlikle gün yüzüne çıkaran arkeologlar, metrelerce derinlikten çıkarılan insanlara ait kafatası ve kemik parçalarını incelenmek üzere işbirliği yaptıkları Almanya'daki Max Planck İnsanlık Tarihi Bilimi Enstitüsüne gönderiyor.

Bilim insanlarının söz konusu bulgular üzerinde yaptığı incelemede önemli sonuçlar elde ediliyor.

Antik kentte yürütülen çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren kazı heyeti başkanı Doç. Dr. Akar, 8 yıl önceki kazılarda, mezarlık alanı dışında yer alan 5 metrelik bir çukurdan çıkarılan iskeleti, detaylı analiz için iş birliği yaptıkları Almanya'daki enstitüye gönderdiklerini belirtti.

Bilim insanlarının bulgular üzerinde yaptığı test sonucunda hazırladığı raporu bir süre önce kendilerine ilettiğini anlatan Akar, DNA ve antropolojik testler sonucunda iskeletin 40-45 yaş aralığındaki Orta Asya kökenli bir kadına ait olduğunun belirlendiğini söyledi.

Elde edilen bilgi ve bulgular ışığında çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerine değinen Akar, "Günümüzden 3500 yıl önce Orta Asya kökenli bireylerin Hatay'da ve Amik Ovasında yaşadığını belirlemek bizim için heyecan verici. 3500 yıl önce zor bir hayat yaşamış, çok uzun yollar katetmiş bir Orta Asya kadınının hayat hikayesini çalışmalarımızla canlandırmış oluyoruz." dedi.

Akar, antropolojik analizler sonucunda, hayatı boyunca ağır işlerde çalıştığı değerlendirilen kadının kafatasındaki kırık ve kemiklerindeki zedelenmelerden şiddet gördüğünün de belirlendiğini sözlerine ekledi.

Hatay'daki kazıda çıkarılan 3500 yıllık iskelet, tarihe ışık tutuyor

Kaynak: AA

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