Hatay'daki Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazesi toprağa verildi.

Akbez Mahallesi'ndeki evlerinde sobadan sızan gazdan hayatını kaybeden Gülnaz Tarak (71) ile oğlu Süleyman Kaya'nın (45) cenazeleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Küreci Mahallesi Kıranyurdu Mezarlığına getirilen anne ve oğlunun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Akbez Mahallesi'nde yaşayan Gülnaz Tarak ile oğlu Süleyman Kaya'dan bir süre haber alamayan yakınları, dün durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirmiş, ekipler girdikleri evde anne ve oğlunun öldüğünü belirlemişti.

Kaynak: AA