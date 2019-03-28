Hatay'daki Göçmen Kaçakçılığı ve Sahte Evrak Operasyonu

Hatay'da sahte evrak düzenleyerek göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla diğerleri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, para karşılığında sınırdan yasa dışı geçiş yaptırıp, sahte belge düzenleyerek Suriyelilere geçici koruma kimliği, ikamet, seyahat izni belgesi ve pasaport hazırlayan şebekeye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda iki gün önce gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Hatay Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla diğerleri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada mühür basımında kullanıldığı değerlendirilen 2 metal parça, mühür yapımında kullanıldığı düşünülen metal parça, Suriyelilere ait kimlik yapımında kullanılan 52 fon kağıdı, 2 dahili harddisk, 7 cep telefonu, 8 SIM kart, 1 harici disk, 2 sahte geçici koruma kimlik belgesi ile özel güvenlik personel kimlik kartı ele geçirilmişti.

Kaynak: AA