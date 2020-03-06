Hatay'daki fuhuş operasyonunda 21 şüpheli adliyede

06.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:13

HATAY'da, yurt dışından iş vaadi ile kandırarak, getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı tespit edilenlere yönelik operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından iş vaadi ile kandırarak, getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı tespit edilen kişileri takibe aldı. Yapılan 4 aylık çalışma sonucu 15 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 11'i yabancı uyruklu 21 kişi, gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 11 kadın ise kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 şüpheli, 'insan ticareti' ve 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Fuhşa zorlanan 11 yabancı uyruklu kadın ise ülkelerine gönderildi.

Kaynak: DHA