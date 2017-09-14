Hatay'daki Fetö/pdy Davası

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Türk asıllı ABD vatandaşının yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.



Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Serkan Gölge, İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Duruşmada, ABD Adana Konsolosluğu gözlemcisi, sanık avukatı ve sanık yakınları hazır bulundu.



Tutuklu sanık Gölge, mahkeme heyetinden, ev aramaları sırasında polislerce kaydedilen görüntülerin dosyaya eklenmesini istedi. Ayrıca dosyaya eklenen bilirkişi raporunda eksikliklerin olduğunu savunan sanık, raporun tekrar incelenmesini talep etti.



Mahkeme heyeti ise oy birliğiyle dosyanın yeterince aydınlatıldığı gerekçesiyle taleplerin reddine karar verdi.



Sanık avukatından ilginç savunma



Sanık avukatı da müvekkilinin tutuklanmadan önce NASA çalışanı bir bilim adamı olduğunu öne sürdü.



Mahkeme heyetinden sanık Gölge'nin tahliyesi yönünde karar vermesini talep eden avukat, "Müvekkilimin içeride geçirdiği her gün bilim dünyası için de bir kayıptır." savunmasında bulundu.



Cumhuriyet savcısı, dosya tamamlandığından dolayı tutuklu sanık Gölge'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması mütalaasını verdi.



Mahkeme, Gölge'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.