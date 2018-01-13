Hatay'daki Darbe Girişimi Davası

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski tuğgeneral Hasan Polat ve bazı eski emniyet mensuplarının da aralarında olduğu ikisi firari 44 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 37 sanıktan 4'ü tahliye edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu iki sanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olay tarihinde 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 121. Serinyol Er Eğitim Alayı ve Garnizon Komutanlığında görevli askerler, görevden ihraç edilen polisler ile bir muhtar ve kardeşinin de aralarında bulunduğu tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve bazı tanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Celsede sanıklar, mahkeme heyetinin dinlediği tanıkların beyanlarında aleyhlerinde olan suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanıklardan eski tuğgeneral Hasan Polat savunmasında, fiili olarak bir suç işlemediğini ve darbe girişiminde bulunmadığını öne sürdü.

Kendisinin Hatay'da darbe girişimini önleyen kişi olduğunu iddia eden Polat, "O gün hududu korumaya gittim. Örgütle alakam yok, darbe girişiminde bulunmadım ama ben burada on takla atsam da sizi inandıramam." dedi.

Tutuklu sanık eski albay Necmi Eroğlu, tanık beyanlarındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Olay tarihinde, bazı tanıkların beyanlarındaki gibi "Depoda demir parmaklık var mı?" diye bir soru sorduğunu hatırlamadığını belirten Eroğlu, "Camı çerçevesi var mı diye sorduğumu iyi hatırlıyorum." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık Alper Numan Uz ise darbe girişimi günü iddia edildiği gibi firari sanık E.Ö. ile telefonla görüştüğünü kaydetti.

"Mahrem imamlar" listesinde 5 sanığın isimleri var

Örgütün "mahrem imamları" listesinde firari sanık E.Ö'nün yanı sıra yer aldığı belirlenen tutuklu sanıklar Fuat İsak, Hakan Bıyık, Hakan Güler vve Ünsal Ünveren bu tespiti kabul etmedi.

Sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski kurmay albay M.A.T, eski deniz üs kurmay başkanı S.Ç, eski astsubay İ.K. ve o dönemde muhtar olan M.A.D'nin tahliyesine, diğer tutukluların ise bu durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.