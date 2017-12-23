Hatay'daki Cinayet

Hatay'da eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Nurcan Yolcu, Defne ilçesinde toprağa verildi.



Yolcu'nun cenazesi, yapılan otopsi sonrası Armutlu Mahallesi'ndeki evine getirildi.



Ardından Armutlu Mezarlığına götürülen 3 çocuk annesi Yolcu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası kadınların omzunda taşınarak dualar eşliğinde toprağa verildi.



Yolcu, dün iş çıkışı eski eşi H.K. tarafından takip edilmiş ve bindiği otobüsten zorla indirilmek istenmişti. Karşı koyan kadın, eski kocasının bıçaklı saldırısıyla yaşamını yitirmişti. H.K, ekiplerce yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Öte yandan, H.K.'nin daha önce de eski eşi Yolcu'nun evini yaktığı ve sürekli taciz ettiği öğrenildi.