Hatay'daki canlı bomba operasyonunda 2 gözaltı

Yayladağı ilçesinde bir şahsın çantasındaki canlı bomba düzeneğiyle yakalanmasıyla ilgili Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı



HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4 gün önce Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen bir şahsın çantasındaki canlı bomba düzeneğiyle yakalanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz Salı günü Yayladağı ilçesi, Güveççi Mahallesi kırsalında asayiş uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarafından yakalanan canlı bomba ile ilişkisi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 şüpheli Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gözaltına alındı.

M.E. ve M.E. isimli şahısların sorgulamaları Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince yapıldı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şahıslar daha sonra Yayladağı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.