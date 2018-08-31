Hatay'daki Askeri Birliklere Takviye Tank ve Araç Sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay’da sınır noktalarında görevli birliklere takviye tank ve askeri araç sevkiyatı gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay'da sınır noktalarında görevli birliklere takviye tank ve askeri araç sevkiyatı gerçekleştirdi.
TEM Otoyolu Adana, Osmaniye istikametinden Hatay'a doğru hareket halinde görüntülenen konvoyda bulunan tırların üzerinde tank ve çeşitli askeri ekipmanlar dikkat çekti.
Sevkiyat konvoyu, sınırda konuşlu birliklere intikalini sürdürüyor. - HATAY