Hatay'daki Askeri Birliklere Takviye Tank ve Araç Sevkiyatı

Hatay'daki Askeri Birliklere Takviye Tank ve Araç Sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay’da sınır noktalarında görevli birliklere takviye tank ve askeri araç sevkiyatı gerçekleştirdi.

Hatay'daki Askeri Birliklere Takviye Tank ve Araç Sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay'da sınır noktalarında görevli birliklere takviye tank ve askeri araç sevkiyatı gerçekleştirdi.

TEM Otoyolu Adana, Osmaniye istikametinden Hatay'a doğru hareket halinde görüntülenen konvoyda bulunan tırların üzerinde tank ve çeşitli askeri ekipmanlar dikkat çekti.

Sevkiyat konvoyu, sınırda konuşlu birliklere intikalini sürdürüyor. - HATAY

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et