Hatay'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 9 kişi tutuklandı
Hatay'da kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 79 şüpheliden 9'u tutuklandı.
HATAY (AA) - Hatay'da kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 79 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 7-13 Şubat tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Aralarında çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin de olduğu toplam 79 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.
AA / Cem Genco - Güncel