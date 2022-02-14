Hatay'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 9 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 9 kişi tutuklandı

AA, Cem Genco - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 9 kişi tutuklandı

Hatay'da kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 79 şüpheliden 9'u tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'da kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 79 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 7-13 Şubat tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Aralarında çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin de olduğu toplam 79 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.

AA / Cem Genco - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Asayiş, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title