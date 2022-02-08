Hatay'daki asayiş uygulamalarında 42 şüpheli yakalandı - Haberler
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Hatay'daki asayiş uygulamalarında 42 şüpheli yakalandı

AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'daki asayiş uygulamalarında 42 şüpheli yakalandı

Hatay'da kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında 42 şüpheli yakalandı.

HATAY (AA) - Hatay'da kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında 42 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ve bugün kent genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında bir miktar uyuşturucu maddesi ile 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Aralarında çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin de olduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Asayiş, Hatay, Güncel, Haber

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