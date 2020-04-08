Hatay'daki 3 barajda su tutulmaya başlandı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Hatay'daki Tahtaköprü, Büyük Karaçay ve Reyhanlı barajlarında su tutulmaya başlandığını bildirdi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Hatay'daki Tahtaköprü, Büyük Karaçay ve Reyhanlı barajlarında su tutulmaya başlandığını bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiği belirtildi.

Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyan DSİ'nin tarımda verim artışını, üretim deseninin çeşitlenmesini, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışı sağlamasına katkı sunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Hatay'a üç müjde veriyoruz. Tamamlanan Tahtaköprü Barajı'nda su tutulmuştur. Samandağ ilçesinde yapımı tamamlanan Büyük Karaçay Barajı su tutmaya başladı. Hatay için çok büyük öneme sahip Reyhanlı Barajı da su tutmaya başladı."

Kaynak: AA