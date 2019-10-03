Hatay'da zırhlı askeri aracın devrilmesi
Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç ve Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazeleri memleketlerine gönderildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç ve Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazeleri memleketlerine gönderildi.
İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı şehitlerin naaşları görev yaptıkları Dörtyol İlçesi Karahasan Paşa Kışlası'na getirildi.
Buradaki törene şehitlerin yakınlarının yanı sıra Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve askeri personel katıldı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi.
Şehit Kadir Seçgin'in cenazesi Tokat'a, Bünyamin Dinç'in naaşı ise Gaziantep'e uğurlandı.