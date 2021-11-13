HATAY'DA ZIRHLI ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 5 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HATAY'DA ZIRHLI ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da, zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

HATAY (DHA) - HATAY'da, zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen askerler, çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza, saat 16.15'te Hatay-Antakya kara yolunda meydana geldi. 'Kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada 5 asker, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan çıkarılan 5 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)-

HATAY'DA ZIRHLI ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 5 YARALI

HATAY'DA ZIRHLI ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 5 YARALI

HATAY'DA ZIRHLI ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 5 YARALI

BAHÇELİEVLER D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TRAFİK TAMAMEN DURDU

BAHÇELİEVLER D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TRAFİK TAMAMEN DURDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title