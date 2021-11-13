HATAY'DA ZIRHLI ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 5 YARALI

HATAY (DHA) - HATAY'da, zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen askerler, çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza, saat 16.15'te Hatay-Antakya kara yolunda meydana geldi. 'Kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada 5 asker, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan çıkarılan 5 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)-