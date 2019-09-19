Hatay'da zırhlı araç ve komando sevkiyatı

Hatay'da zırhlı araç ve komando sevkiyatı

Hatay'da zırhlı araç ve komando sevkiyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.

19.09.2019 01:20
Hatay'da zırhlı araç ve komando sevkiyatı

Hatay'da zırhlı araç ve komando sevkiyatı

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesine ulaştı. Konvoy, Hatay'da yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı'na doğru ilerledi.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı araç ve komandoların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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