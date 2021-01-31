Hatay'da zıpkınla avlanan balıkçıya 1090 lira ceza
31.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:56
Hatay'ın İskenderun ilçesinde zıpkınla balık avladığı belirlenen kişiye 1090 lira ceza kesildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde zıpkınla balık avladığı belirlenen kişiye 1090 lira ceza kesildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, denizde yasa dışı su ürünleri avcılığı gerçekleştirenlere yönelik denetim yaptı.
Kontrollerde, zıpkınla balık avladığı tespit edilen balıkçıya 1090 lira ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci