Hatay'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Hatay'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haber

Hatay'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Hatay'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

15.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 15.11.2019 21:00
Hatay'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Antakya-Yayladağı kara yolu Harbiye mevkisinde, arkasında römork bulunan 31 ZH 026 plakalı traktör, 31 DM 250 ve 31 EB 628 plakalı otomobiller ile 31 S 0057 plakalı içi boş öğrenci servisi çarpıştı.

Zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Antakya-Yayladağı kara yolu bir süre sonra tekrar açıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et