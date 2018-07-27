Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

İskenderun-Antakya karayolu Kıcı Mahallesi yakınlarında, aynı yönde seyreden sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 LU 660 ve 31 AAL 612 plakalı otomobiller çarpışarak savruldu.

Kaza bölgesinde durmak isteyen bir minibüs ve 4 otomobilin de birbirleriyle çarpıştığı kazada, otomobillerden biri yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Hafif yaralanan 4 kişi, ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.

Karayolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.