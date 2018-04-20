Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun Sahil Yolunda Sabri Korkmaz yönetimindeki 31 TZ 346 plakalı otomobil, ani fren yaptığı iddia edilen Türker Dilek yönetimindeki 31 KIV 89 plakalı otomobile çarptı.
Bunun üzerine aynı yolda seyir halindeki Orhan Blengas yönetimindeki 06 BB 8655 plakalı otomobil de Korkmaz'ın kullandığı otomobile çarptı.
Kazada sürücüler Dilek, Blengas, Korkmaz ile yolcu koltuğundaki Korkmaz'ın annesi Hatice Korkmaz yaralandı.
Yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.