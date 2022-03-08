Hatay'da zincirleme kazada 3 otomobil çarpıştı
AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.
İskenderun-Antakya karayolu üzerinde, sürücüleri öğrenilemeyen 31 EB 909, 31 E 0767 ve 31 BA 380 plakalı otomobiller çarpıştı
Kazada otomobillerde hasar meydana geldi.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel