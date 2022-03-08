Hatay'da zincirleme kazada 3 otomobil çarpıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da zincirleme kazada 3 otomobil çarpıştı

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da zincirleme kazada 3 otomobil çarpıştı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.

İskenderun-Antakya karayolu üzerinde, sürücüleri öğrenilemeyen 31 EB 909, 31 E 0767 ve 31 BA 380 plakalı otomobiller çarpıştı

Kazada otomobillerde hasar meydana geldi.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

İskenderun, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title