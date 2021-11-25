Hatay'da zimmetlerine para geçirdikleri ileri sürülen 2 PTT çalışanı tutuklandı - Haberler
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Hatay'da zimmetlerine para geçirdikleri ileri sürülen 2 PTT çalışanı tutuklandı

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'da zimmetlerine para geçirdikleri ileri sürülen 2 PTT çalışanı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal yardım ödemesi alan vatandaşların elektrik tüketim desteklerini resmi belgede sahtecilik yaparak zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki PTT çalışanı tutuklandı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal yardım ödemesi alan vatandaşların elektrik tüketim desteklerini resmi belgede sahtecilik yaparak zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki Ptt çalışanı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, zimmet ve resmi belgede sahtecilik şüphelilerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis, kentte sosyal yardım ödemesi alan vatandaşların elektrik tüketim desteklerini zimmetlerine geçirdikleri iddia edilen PTT çalışanı D.B. ve S.K'yi operasyon düzenleyerek yakaladı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında çanta içerisinde çok sayıda dekont ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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