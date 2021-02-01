Hatay'da zeytinyağı tesisi açıldı
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Hatay'da zeytinyağı tesisi açıldı

01.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:57
Hatay'da zeytinyağı tesisi açıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle zeytinyağı tesisi hizmete girdi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle zeytinyağı tesisi hizmete girdi.

Altınözü ilçesi Akamber Mahallesi'nde, TKDK desteğiyle Özge ve Fatih Salih çifti tarafından kurulan zeytinyağı tesisi düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Kaymakam Bülent Uygur ve AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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