Hatay'da zeytinlik alanda yangın
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan yangında 3 hektar alanda zarar oluştu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan yangında 3 hektar alanda zarar oluştu.
Merkeze bağlı Karlısu mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin 6 arazöz ve 3 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 3 hektar alan zarar gördü.