Hatay'da zeytinlik alanda yangın

Hatay'da zeytinlik alanda yangın

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan yangında 3 hektar alanda zarar oluştu.

25.08.2019 18:28
Hatay'da zeytinlik alanda yangın

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan yangında 3 hektar alanda zarar oluştu.

Merkeze bağlı Karlısu mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin 6 arazöz ve 3 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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