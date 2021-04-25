Hatay'da zeytinlik alanda ceset bulundu
Hatay'ın Defne ilçesinde, zeytinlik alanda erkek cesedi bulundu.
Hatay'ın Defne ilçesinde, zeytinlik alanda erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Özengili Mahallesi'nde zeytinlik alanda 43 yaşındaki Doğan Zencir'in cesedine ulaşıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Zencir'in cansız bedeni otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak