Hatay'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü Antakya'da bir zeytin bahçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Antakya'da bir zeytin bahçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kırsaldaki Maraşboğazı Mahallesi yakınlarındaki bir zeytin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevleri yakınlardaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında 2 dekarlık zeytin bahçesi zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA