Hatay'da yuttuğu iğne midesini delen Suriyeli genç ameliyatla sağlığına kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da yuttuğu iğne midesini delen Suriyeli genç ameliyatla sağlığına kavuştu

Hatay'da yuttuğu iğne midesini delen Suriyeli genç ameliyatla sağlığına kavuştu
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde başörtüsü takma için ağzında tuttuğu iğneyi boğazına kaçıran ve midesi delinen Suriyeli kız, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde başörtüsü takma için ağzında tuttuğu iğneyi boğazına kaçıran ve midesi delinen Suriyeli kız, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Suriyeli Hanin E. (14), başörtüsü takmak için ağzında tuttuğu iğneyi kazara boğazına kaçırdı.

Aile tarafından İskenderun Devlet Hastanesine götürülen Hanin E, burada ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Hanin E'nin midesindeki iğne başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

İğnenin midesini deldiği belirtilen Suriyelinin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Tanju Özcan Bülent Turan
Magazin Tuğba Özay Yılmaz Erdoğan Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Merve Çoban Hakan Reçber Rıza Kayaalp Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da yuttuğu iğne midesini delen Suriyeli genç ameliyatla sağlığına kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 22:35:37. #1.16#

title