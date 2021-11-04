Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 8 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
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Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 8 yabancı uyruklu yakalandı

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 8 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırıkhan- Antakya kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 33 D 1004 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Kimlik kontrolünde, araçtaki 8 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.

Suriyeliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Biri aracın sürücüsü 2 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 8 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 8 yabancı uyruklu yakalandı

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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