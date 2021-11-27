Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 52 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
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Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 52 yabancı uyruklu yakalandı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 52 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'da kaçak yollarla yurda girdikleri belirlenen 52 yabancı uyruklu yakalandı.

HATAY (AA) - Hatay'da kaçak yollarla yurda girdikleri belirlenen 52 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'nde ülkeye yasa dışı yollarla giren Suriye uyrukluların servis aracıyla başka bir bölgeye taşınacağı bilgisini aldı.

Demirköprü mevkisinde durdurulan araçta 52 Suriye uyruklu yakalandı, sürücü U.E. gözaltına alındı.

Suriye uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

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AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri

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