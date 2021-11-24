Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 228 yabancı uyruklu yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 228 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ilçesinin Bohşin ve Apaydın mahallelerinde ikamet eden 4 kişinin, yurda yasa dışı şekilde giren yabancı uyrukluları evlerinde sakladığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 228 kişi yakalandı.

Yabancı uyrukluları evlerinde sakladığı iddiasıyla C.B.Y, S.Y, A.S. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Suriye uyruklu 228 kişinin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri

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