Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 228 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 228 yabancı uyruklu yakalandı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 228 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 228 yabancı uyruklu yakalandı.

HATAY (AA) - Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 228 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ilçesinin Bohşin ve Apaydın mahallelerinde ikamet eden 4 kişinin, yurda yasa dışı şekilde giren yabancı uyrukluları evlerinde sakladığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 228 kişi yakalandı.

Yabancı uyrukluları evlerinde sakladığı iddiasıyla C.B.Y, S.Y, A.S. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Suriye uyruklu 228 kişinin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title