Hatay'da yurda kaçak giren 8 yabancı uyruklu yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da polisin "dur" ikazına uymayan ve kaçan hafif ticari araçtan yola indirilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırıkhan-Kumlu karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 06 FP 6517 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin "dur" ikazına uymayan sürücü, Cumhuriyet Mahallesinde araçtaki 8 yabancı uyrukluyu indirerek kaçtı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği araç sürücüsü A.A. ve yanında bulunan N.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.