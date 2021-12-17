Hatay'da yurda kaçak giren 8 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
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Hatay'da yurda kaçak giren 8 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'da yurda kaçak giren 8 yabancı uyruklu yakalandı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'da polisin "dur" ikazına uymayan ve kaçan hafif ticari araçtan yola indirilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

HATAY (AA) - Hatay'da polisin "dur" ikazına uymayan ve kaçan hafif ticari araçtan yola indirilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırıkhan-Kumlu karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 06 FP 6517 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin "dur" ikazına uymayan sürücü, Cumhuriyet Mahallesinde araçtaki 8 yabancı uyrukluyu indirerek kaçtı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği araç sürücüsü A.A. ve yanında bulunan N.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Hatay'da yurda kaçak giren 8 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'da yurda kaçak giren 8 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'da yurda kaçak giren 8 yabancı uyruklu yakalandı

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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