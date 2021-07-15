Hatay'da yunuslar tur teknesiyle yarıştı
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Hatay'da yunuslar tur teknesiyle yarıştı

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Hatay'da yunuslar tur teknesiyle yarıştı Hatayı'ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus, görsel şölen oluşturdu.

Hatay'da yunuslar tur teknesiyle yarıştı

HATAY - Hatayı'ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus, görsel şölen oluşturdu. O anlar, teknede bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İlçede denize açılan bir tur teknesine yunuslar eşlik etti. Bir süre tekneyle yarışarak adeta görsel şölen oluşturan yunusların şovunu teknede bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Hatay'da yunuslar tur teknesiyle yarıştı
Hatay'da yunuslar tur teknesiyle yarıştı
Hatay'da yunuslar tur teknesiyle yarıştı
Hatay'da yunuslar tur teknesiyle yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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