Hatay'da yükü çekmekte zorlanan ata keserle vurduğu iddia edilen kişi yakalandı
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Hatay'da yükü çekmekte zorlanan ata keserle vurduğu iddia edilen kişi yakalandı

21.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:09
Hatay'da yükü çekmekte zorlanan ata keserle vurduğu iddia edilen kişi yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yükü çekmekte zorlanan ata keserle vurduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yükü çekmekte zorlanan ata keserle vurduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Arsuz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Karaağaç Mahallesi'nde bir kişinin yük çekmekte zorlanan ata keserle vurmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerinin çalışması sonucu ata keserle vurduğu tespit edilen F.A. (60) Nardüzü Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Keserle sırtına vurulan at, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri tarafından muayenesi yapılmak üzere teslim alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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