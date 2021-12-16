Hatay'da yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki 5 araca ceza
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 lira trafik cezası uygulandı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 lira trafik cezası uygulandı.
İskenderun-Adana yolunda, bir düğün konvoyunda yer alan araçların sürücüleri yolu kapatıp oyun oynadı.
Diğer araç sürücülerinin korna çalarak tepki gösterdiği konvoy, bir süre sonra yolu açarak uzaklaştı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerine plakasını tespit ettiği 5 araca 2 bin 600 lira ceza kesti.
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AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri