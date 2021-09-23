Hatay'da yollar sular altında kaldı evleri su bastı - Haberler
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Hatay'da yollar sular altında kaldı evleri su bastı

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

- Hatay'da yollar sular altında kaldı evleri su bastı Hatay'ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

HATAY (İHA) - - Hatay'da yollar sular altında kaldı evleri su bastı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle yollar sular altında kaldı, bazı evleri su bastı.

Gece saatlerinden itibaren Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak yolları göle çevirdi. Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluşurken, yol üzerinde bulunan mobil tuvaletler ve çöp konteynırları da fırtına nedeniyle devrildi.

Ayrıca ilçeye bağlı Mızraklı Mahallesinde bazı vatandaşların evlerinde dere taşmasından kaynaklı su baskını yaşandı.

Hatay'da yollar sular altında kaldı evleri su bastı

Hatay'da yollar sular altında kaldı evleri su bastı

Hatay'da yollar sular altında kaldı evleri su bastı

Hatay'da yollar sular altında kaldı evleri su bastı
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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