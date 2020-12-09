Hatay'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
09.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:40
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kara yolu kenarında erkek cesedi bulundu.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kara yolu kenarında erkek cesedi bulundu.
Altınözü-Yayladağı kara yolu Enek mevkisinde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede, cesedin 40-50 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğunu belirledi.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi, otopsi için Altınözü Devlet Hastanesine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan