Hatay'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
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Hatay'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

09.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:40
Hatay'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kara yolu kenarında erkek cesedi bulundu.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kara yolu kenarında erkek cesedi bulundu.

Altınözü-Yayladağı kara yolu Enek mevkisinde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede, cesedin 40-50 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi, otopsi için Altınözü Devlet Hastanesine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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