Hatay'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
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Hatay'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

30.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:30
Hatay'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

'ın ilçesinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

İlçede saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle Yayladağı-Antakya kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.

Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşadı.

Yetkililer, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Hatay'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
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