Hatay'da yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
30.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:06
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle Yayladağı-Antakya kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.
Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşadı.
Yetkililer, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA