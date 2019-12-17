Hatay'da yoğun sis ulaşımı aksattı

17.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:02

Hatay'ın merkez Antakya ve çevre ilçelerinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Antakya, Defne, Yayladağı, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle Antakya-İskenderun, Kırıkhan-Reyhanlı ve Yayladağı-Antakya kara yollarında görüş mesafesi düştü.

Yoğun sisin etkili olduğu Antakya-İskenderun kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kentin birçok noktasında görev alan trafik polisleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA