Hatay'da yoğun sis ulaşımı aksattı
Hatay'ın merkez Antakya ve çevre ilçelerinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay'ın merkez Antakya ve çevre ilçelerinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Antakya, Defne, Yayladağı, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle Antakya-İskenderun, Kırıkhan-Reyhanlı ve Yayladağı-Antakya kara yollarında görüş mesafesi düştü.
Yoğun sisin etkili olduğu Antakya-İskenderun kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kentin birçok noktasında görev alan trafik polisleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.